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Türk ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor

Mehmetçik, Suriye'nin güneyine doğru ilerlemeye devam ederse; bölgedeki petrol noktalarında da hakimiyet sağlayacak.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 14:35..
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Türk ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sonlandırmaya başlayan Mehmetçik, bölgedeki ilerleyişine kararlı bir şekilde devam ediyor.

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu, YPG'nin işgal ettiği bölgelerde huzur ve barış ortamını sağladı.

Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, namlularını Münbiç ile Kobani'ye çevirdi.

YPG'li teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da, 6 yıl sonra ilk kez ezan okunmuş ve insanlara ekmek dağıtımına başlanmıştı.

Aynı durum Resulayn'da da yaşandı.

PETROLE DOĞRU İLERLEYİŞ

Suriye'nin güneyine doğru 30 kilometre aşağı inen Türk askeri, Rakka'ya doğru ilerlemesi durumunda bölgedeki petrol kaynaklarında da hakimiyetini sağlamış olacak.

Bu alanları kaybetmek istemeyen terör örgütü YPG, petrol kaynaklarının bulunduğu alanlara yığınak yapmaya başladı.

Telafer, Rakka ve Deyrizor, zengin petrol yataklarının bulunduğu alanlar olarak biliniyor.

Türk ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor

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