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Türk pasaportu İranlıların hayali oldu

Amerika'nın uyguladığı yaptırımları aşmak isteyen İran vatandaşlarının hedefinde, Türk pasaportu alabilmek var.

REUTERS | 03.10.2019 - 11:13..
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'den aldığı destekle İran'a yönelik politikasını oldukça sertleştirdi. Bu kapsamda, İran'a yönelik birçok yaptırım devreye sokuldu.

Yaptırımlar nedeniyle ticaret yapamaz hale gelen İranlılar, Türk pasaportu almaya başladı.

ZİRVEDE IRAKLILAR VAR

Pasaport alabilmek için Türkiye'den ev satın alan İranlılar, Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar arasında Iraklıların ardından ikinci sırada yer aldı.

İranlıların Türkiye'den ev almaya başlaması, ülkede de yeni bir sektör haline geldi.

YENİ BİR SEKTÖR DOĞDU

Bazı meslek dallarında yaşanan krizler üzerine girişimci kişiler, vatandaşlara Türkiye'de ev almanın yollarını göstererek para kazanmaya başladı.

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