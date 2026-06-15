Türk savunma sanayisine ait ürünler Fransa'da boy gösteriyor

Türk savunma sanayisi tüm dünyanın dilinde...

Gerçekleştirilen projeler ve yapılan ürünler bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Birçok ülke bu ürünlere ilgi gösterirken Türk firmalar zaman zaman çalışmalarını yurt dışında çıplak gözle inceleme fırsatı sunuyor.

FRANSA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Villepinte kentinde 19 Haziran'a kadar devam edecek Eurosatory Fuarı'na, bu yıl 65 ülkeden 2 bini aşkın firma katıldı.

Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI YÜZLERCE ÜRÜN

Eurosatory'nin bu yılki ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, fuarda elektronik harp ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle dikkati çekiyor.

MKE de keskin nişancı tüfeği Bora 12, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri ile fuarda yer alırken Roketsan ise geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri çözüm ve ürünlerle Eurosatory'de ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi kabul etti.