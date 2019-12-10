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Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

Türkiye'den ASELSAN ve TUSAŞ en fazla silah ihraç eden şirketler arasında ilk 100'de yer aldı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 09:10..
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Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

Türkiye özellikle savunma sanayisi alanında yerli ve millileşme hamlesinin sonuçlarını alıyor.

Yapılan yatırımlar sonucu Türkiye hem kendi ordusu için silah üreten hem de ürettiği silahları dünyaya satan konumuna geldi.

İKİ ŞİRKET İLK 100'DE

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesinde ülkemizden ASELSAN ve TUSAŞ ilk 100'de yer aldı.

Bu iki şirket toplam satışlarını yüzde 22 artırarark 2 milyar 800 dolara yükseltti.

ASELSAN satışlarını yüzde 41 artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve 54. sırada kendine yer buldu.

TUSAŞ ise yüzde 0,5 artışla 1 milyar 100 milyon dolar ciroya ulaştı ve 84. sırada.

Öte yandan raporda Türkiye'deki silah üretici firmaların büyüme kaydettiği de belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar GALERİ

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