Türk sürücüler elektrikli araca yöneliyor

Son dönemde yaşanan gelişmeler, tüketicilerin elektrikli taşıtların geleceğine olan inancını artırırken araştırmalar, Türk tüketicilerin elektrikli araç satın alma isteğinin dünya ortalamasının üstünde seyrettiğine işaret ediyor.

Elektrikli araçlar konusundaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Araştırmalar, batarya fiyatlarının hızla düştüğünü, buna bağlı olarak menzillerin arttığını ve hızlı şarj istasyonlarının da giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

TÜKETİCİLERİN ALGISI DEĞİŞTİ

Raporun sonuçlarına göre, elektrikli taşıtlarla ilgili olarak 2012 yılında gerçekleştirilen Gözlemevi araştırması ile 2019'da yapılan araştırma arasında geçen süre içerisinde elektrikli taşıtların altyapı ve yasal düzenlemeleri ile ilgili konularda önemli ilerlemeler kaydedildi.

Tüketicilerin algısı ve istekleri de bu süre içerisinde değişti. Söz konusu süre içerisinde gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ve yollarda görülen ilk modeller sayesinde insanlar, gün geçtikçe bu yeni ürünü daha çok benimsedi.

2012 yılında yapılan anket çalışmasında, insanların ürünün sahip olduğu teknolojiye yeterince güvenmemesi, bu ürünü satın almama nedeni olarak üçüncü sırada yer alıyorken, bugün bu unsurun bir satın almama nedeni olarak altıncı sırada olması, gün geçtikçe bu ürünü benimsediklerinin bir kanıtı olarak gösteriliyor.

PİL ŞARJ SÜRESİ VE MENZİL TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan, aralarında Türkiye’nin de olduğu 16 ülkede, yaşları 18 ila 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili düşüncelerini de ortaya koydu. Rapora göre, 2030 yılında dünyada satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması öngörülüyor. Bunun, satın almanın teşvik edildiği Çin'de yüzde 36’ya, Norveç'te ise 39'a kadar yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanlarına göre ise Türkiye'de satılacak araçların yüzde 29'unu elektrikliler oluşturacak.

Türk tüketicilerin elektrikli araçlara bakış açısı ele alındığında, elektrikli taşıt almama gerekçesi olarak ilk sırada araçların çok pahalı olması geliyor. Pil şarj süresinin uzun, buna karşın menzilin kısa olması da Türk tüketicilerin elektrikli araçlarla arasındaki mesafeyi uzatıyor. Türk sürücüleri elektrikli araçlardan uzak tutan bir diğer neden ise günde ortalama 83 kilometre yol katetmeleri... Bu dünya ortalamasının 32 kilometre üzerinde seyrediyor. Olumsuz verilere rağmen gelecek 5 yıl içinde elektrikli bir otomobil alabileceğini söyleyen Türk sürücü oranı yüzde 60 olurken, bu oran yüzde 43 olan dünya ortalamasının 17 puan üzerinde gerçekleşti.

2020'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen "Türkiye'nin otomobilinin" de 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara girmesi öngörülüyor.