Türk Telekom, Kyle Alexander'a veda etti
Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Alexander ile yolların ayrıldığını duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile sözleşme yenilemedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın formasını giyen oyuncumuz Kyle Alexander'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ANADOLU EFES'E ELENDİLER
Normal sezonu 5. bitiren başkent ekibi, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 2-0 yenilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)