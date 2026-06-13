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Türk Telekom, Kyle Alexander'a veda etti

Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Alexander ile yolların ayrıldığını duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.

AA AA
Türk Telekom, Kyle Alexander'a veda etti
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Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile sözleşme yenilemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın formasını giyen oyuncumuz Kyle Alexander'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU EFES'E ELENDİLER

Normal sezonu 5. bitiren başkent ekibi, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 2-0 yenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)