Türk yumurtasına olan talep Avrupa'daki kuş gribi sonrasında artış gösterdi

Türkiye, fırsattan yararlandı...

Avrupa'nın önde gelen yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi kaynaklı üretim kayıpları, ülkenin dış alımını artırdı.

Bu, durum Türkiye'nin yumurta ihracatında yaşanan yükselişe önemli bir olanak sağladı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 240 MİLYON DOLARLIK GELİR

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye ocak-mayıs döneminde 92 bin 494 ton yumurta ihraç ederek 240 milyon 79 bin dolar gelir elde etti.

Sektörün en büyük pazarı 47 milyon 577 bin dolarlık ihracatla Irak olurken, yılın ilk 5 ayında en dikkat çekici artış Avrupa pazarında yaşandı.

İTALYA'YA YAPILAN İHRACAT 10 KAT ARTTI

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 2 milyon 204 bin dolar olan İtalya'ya yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde 24 milyon 773 bin dolara yükseldi.

İtalya'ya gönderilen yumurta miktarı 1,2 bin tondan 13,2 bin tona çıktı.

Böylece İtalya'ya yapılan ihracat, değerde yüzde 1024, miktarda ise yüzde 1000 arttı.

AVRUPA'NIN YUMURTA ÜSSÜ TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den 109 bin dolarlık yumurta alan Polonya'nın ithalatı, bu yılın aynı döneminde 19 milyon 681 bin dolara yükseldi.

Ülkeye gönderilen yumurta miktarı 15 tondan 11 bin tona çıktı.

YILLIK 20 MİLYAR CİVARINDA ÜRETİLİYOR

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Neriman Dere Çatmadaş, Türkiye'nin yıllık 20 milyar civarında yumurta ürettiğini söyledi.

Türkiye'nin üretimde ilk 10 ülke arasında bulunduğunu ve üretiminin yüzde 25'ine yakınını ihraç ettiğini ifade eden Çatmadaş, burada üretilen yumurtanın kaliteli olduğunu vurguladı.

HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YOL KAT EDİLDİ

Çatmadaş, Türk üreticilerin son yıllarda yem ve üretimde ciddi tecrübe kazandığını, sektörün ham madde kalitesi ve hayvan sağlığı açısından önemli ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerine dikkat çeken Çatmadaş, alınan tedbirler ile benzer bir krizin yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi.

"TERCİH EDİLEBİLİR OLMAK GÜZEL"

Çatmadaş, Polonya ve diğer ülkelerde kuş gribi nedeniyle üretimde yaşanan sorunlar ve kayıpların kısa vadede toparlanmasının zor göründüğünü belirtti.

Türkiye'nin üretimde dünyada 9, Avrupa'da ise 2. sırada yer aldığına, üretim kayıpları yaşayan ülkelerin de Türkiye'ye yöneldiğine dikkati çeken Çatmadaş, tercih edilebilir olmanın güzel bir sonuç olduğuna vurgu yaptı.