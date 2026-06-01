TürkAkım 2-7 Haziran'da doğalgaz iletimine ara verecek

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki doğalgaz alım terminalinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve temel teşhis çalışmaları nedeniyle TürkAkım, belirli süre devre dışı kalacak.

TürkAkım'dan yapılan açıklamaya göre, doğalgaz iletimi 2-7 Haziran tarihleri arasında durdurulacak.

Çalışmalar, TürkAkım'ın deniz altı doğalgaz boru hattı sisteminin işletmecisi South Stream Transport BV tarafından yürütülecek.

TÜRKİYE VE AVRUPA'YA GAZ ARZINDA KRİTİK GÜZERGAH

Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanan TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip iki paralel hattan oluşuyor.

Hattın bir kolu Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılarken, diğer kolu Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı sağlıyor.