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TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

Karadeniz'de doğalgaz boru hattının denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümleri birleştirildi.

İHA | 19.03.2019 - 13:40..
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Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi TürkAkım’ın açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbirine birleştiren nihai bağlantıların da gerçekleştirilmesiyle, Karadeniz’deki boru hattı sistemi bütünüyle tamamlandı.

SU ÜSTÜ KAYNAKLAMA

Teknik adıyla ’su üstü kaynaklama’ olarak bilinen işlem, kıyı geçişi ve açık deniz kesimindeki boru hatlarının deniz tabanından su yüzeyine çıkarılarak birbirlerine birleştirilmesi anlamına geliyor.

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

32 METRE DERİNLİĞE YERLEŞTİRİLDİ

Bu işlem için 409 ton ağırlığındaki boru kesiti su yüzeyine çıkarıldığı belirtilirken, bağlantının yapıldığı kaynaklama noktaları titizlikle incelendikten sonra, boru hattı deniz tabanına indirilerek 32 metre derinliğe yerleştirildi.

Geçen Ocak-Şubat aylarında Rusya sularında her iki hatta uygulanmış olan bu işlem, Mart ayında da Türkiye kıyısı yakınında gerçekleştirildi.

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

FİİLEN BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ OLDU

Su üstü kaynaklama işleminin tamamlanmasıyla, Rusya’nın Anapa kentinde yer alan kara çıkışı tesisi ile Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminali fiilen birbirine bağlanmış oldu.

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

Doğalgazın Karadeniz boyunca ilerlemesini sağlayan basıncı oluşturacak Russkaya Kompresör İstasyonu ile TürkAkım boru hattı sisteminin Anapa’daki kara tesisi halihazırda tamamlanmış olup stand-by (bekleme modu) konumunda bekliyor.

YIL SONU DOĞALGAZ AKIMI BAŞLAYACAK

Önümüzdeki aylarda Kıyıköy’deki Alım Terminali’nin de tamamlanmasıyla TürkAkım işletime girmeye hazır hale gelecek. TürkAkım’dan doğalgaz akışının 2019 yılı sonuna dek başlaması planlanıyor.

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

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