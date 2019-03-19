TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı sistemi tamamlandı

1 Ankara savunma sanayinin ihracat merkezi oldu Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörü ihracatı yılın 2 ayında 346 milyon 514 bin dolar olurken, bu rakamın yüzde 52,4'üne başkent Ankara imza attı.

2 Meral Akşener Cuma hutbesini beğenmedi Yılmaz Özdil'in Cuma hutbesiyle ilgili kaleme aldığı yazının ardından Meral Akşener de hutbede neden Atatürk'e yer verilmediğini sordu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yeni Zelanda'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin tek başına 74 sayfalık bildiriyi yayınlayamayacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun arkasında bir kurul var." dedi.

4 Usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti Ümit Yesin hayata gözlerini yumdu.

5 Eski sevgilisini 18 bin kez aradı Eski sevgilisini 3 ay içinde 18 bin 36 kez telefonla taciz eden şahıs, 15 ay hapis cezası aldı.

6 Bingöl'e düşen gök taşı 22 milyon yıl önce koptu Bingöl'deki Sarıçiçek Köyü'ne 2015'te düşen ve "Sarıçiçek" adı verilen gök taşının, Mars ve Jüpiter arasındaki bir asteroidden 22 milyon yıl önce koptuğu belirlendi.