Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e ortak kınama

İsrail terörü bölgeyi sarsmaya devam ediyor.

Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, binlerce sivili yerinden etti.

Öte yandan Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya yönelik alçak girişimler de sürüyor.

BASKIN YAPIP İSRAİL MARŞI OKUDULAR

İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okudu.

Bugüne kadar Harem-i Şerif'te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermeyen İsrail polisinin, bu kez müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntüleri Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun ihlali ve sahadaki uygulamalarda yeni bir aşama olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, yayımladıkları ortak bildiriyle aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı.

İSRAİL 'İŞGALCİ GÜÇ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Açıklamada İsrail, "işgalci güç" olarak tanımlanırken Doğu Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan sistematik ihlaller kategorik olarak reddedildi.

Ayrıca, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının statüsünün korunmasında Ürdün'ün tarihi Haşimi vesayetinin özel rolüne dikkat çekildi.

"YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİT"

Mescid-i Aksa'nın statüsüne atıf yapılan bildiride "144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamı, yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeridir.

Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi, kutsal mekanın işlerini yürütme ve buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip tek yasal mercidir." denildi.