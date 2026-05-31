Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. kez rakip olacak
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile 4'ü deplasman, 3'ü sahasında, 1'i tarafsız sahadaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı.
Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi.
Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
SON MAÇ 9 SENE ÖNCE
İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında maçları ve sonuçlar şöyle:
31 Ağustos 1994 Özel maç 2-0
30 Ağustos 1995 Özel maç 2-1
28 Mart 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 2-1
6 Haziran 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 3-3
12 Ekim 2002 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1
11 Haziran 2003 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-2
4 Haziran 2006 Özel maç 0-1
6 Haziran 2017 Özel maç 0-0
Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.