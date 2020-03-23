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Türkiye İş Bankası, hizmet saatlerini değiştirdi

Türkiye İş Bankası, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

AA | 23.03.2020 - 03:44..
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İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

Türkiye İş Bankası, hizmet saatlerini değiştirdi

İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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