Türkiye okul tatil sürelerinde 33 OECD ülkesini geçti

Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan 'Eğitime Bakış 2018' raporunda, Türkiye'deki öğretim ve tatil süreleriyle ilgili verilere de yer verildi.

YILLIK EĞİTİM GÜN SÜRELERİ

Kamuoyunda mevcut olan ders saatlerinin sayısının fazla olduğu ve azaltılması gerektiği yönündeki çeşitli tartışmaların yürütüldüğü de anımsatılan raporda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkelerde yıllık ortalama öğretim gün süreleri ve öğretim süreleri saat bazında karşılaştırıldı. Raporda 33 OECD ülkesindeki okul tatil süreleri de aktarıldı.

TÜRKİYE 180 GÜN EĞİTİM GÖRÜYOR

Buna göre, Türkiye'de tüm kademelerde yıllık eğitim süresi 180 gün iken diğer ülkelerin OECD ortalaması ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 gün olarak hesaplandı.

Bu açıdan Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yıllık ortalama öğretim gün sayısının OECD ortalamalarının çok az miktar altında, ortaöğretim kademesinde ise OECD ortalamasına eşit olduğu belirlendi.

İLKOKULDA İSRAİL İLK SIRADA

OECD ülkeleri arasında ilkokulda yıllık ortalama öğretim gün sayısının en yüksek olduğu ülke 219 günle İsrail olurken, bunu ilkokullarda ortalama 201 gün eğitim veren Japonya, 200 gün eğitim veren Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika izledi.

Ortaokul kademesinde benzer şekilde 209 günle İsrail ilk sırada yer alırken, Japonya, Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika en fazla gün eğitim verilen ülkeler olarak ön plana çıktı.

TÜRKİYE İLKOKULLARDA 720, ORTAOKULLARDA 843 SAAT EĞİTİM VERİLİYOR

Ortalama öğretim günlerinin en az olduğu ülkeler ise Belçika (İlkokulda 159, ortaokulda 160, ortaöğretimde 160 gün), Fransa (İlkokulda 162, ortaokulda 162, ortaöğretimde 180 gün) ve Letonya (İlkokulda 169, ortaokulda 173 gün) oldu.

OECD ülkelerinde ilkokullarda zorunlu eğitim süresinin ortalaması 6, ortaokullarda 3 yıl, yıllık ortalama öğretim süresi ise ilkokullarda 799 saat, ortaokullarda da 913 saat oldu.

Bu kapsamda Türkiye, ilkokullarda 720, ortaokullarda ise 843 saat yıllık ortalama öğretim süresi ile 34 ülke arasında 23'üncü sırada yer aldı.

DANİMARKA EĞİTİM SAATLERİNDE ÖNDE

Verilere göre, Danimarka ilkokullarda bin 51 saat, ortaokullarda ise bin 200 saat yıllık ortalama öğretim süresiyle ilk sıraya yerleşti.

Şili ilkokullarda bin 39 saat, ortaokullarda bin 77 saat, Avustralya ilkokullarda bin saat, ortaokullarda bin saat yıllık ortalama öğretim süresiyle listenin üst sıralarına çıktı.

İlkokullarda Letonya (599 saat), Polonya (619 saat), Finlandiya (651 saat) ortaokullarda ise İsveç ve Slovenya 766 saat ile yıllık ortalama öğretim süresinin en az olduğu ülkeler olarak saptandı.

Ortaöğretim kademesinde ise yıllık ortalama öğretim süresinin en yüksek olduğu ülke bin 189 saatle Şili, bin 54 saatle İspanya, bin 36 saatle ABD ve Fransa, bin 23 saatle Meksika oldu.

Türkiye 944 saatlik yıllık ortalama öğretim süresiyle orta sıralarda yer alırken ortaöğretimde zorunlu eğitim süresinin 3 yıl olduğu Portekiz yıllık ortalama 805 saat, zorunlu eğitim süresinin dört yıl olduğu Belçika da 835 saatle listenin en alt sıralarında yer aldı.

TÜRKİYE'DE YILLIK OKUL TATİL SÜRESİ 15,2 HAFTA

Raporda, 33 OECD ülkesinin okul tatil süreleriyle ilgili dikkat çekici veriler de paylaşıldı. Buna göre, OECD ülkelerinin tamamında farklı sürelerde yaz tatili bulunuyor.

Buna ek olarak, özellikle Avrupa genelinde sonbahar tatili, Noel ve yeni yıl tatili, kış/karnaval tatili ve ilkbahar/paskalya tatili olmak üzere dört tatil dönemi daha uygulanıyor.

2017-2018 öğretim yılında okullarda ortalama tatil süresinin 15,2 hafta olarak belirlendiği Türkiye ile çeşitli ülkelerde ise kamusal veya ramazan ile kurban bayramları gibi ek tatiller yapılıyor.

OECD ülkelerindeki toplam tatil sürelerine bakıldığında 33 ülkedeki tatil ortalaması 13,9 hafta oldu.

Türkiye, ortalama 15,2 haftalık tatil süresiyle bu ortalamanın üstünde yer aldı. Öte yandan 17 hafta ile Türkiye'yi de geçen ülkeler Estonya ve Letonya listenin en üst sırasına yerleşti.

Toplam tatil süresinin en az olduğu ülkeler ise 9 hafta ile İsviçre oldu. Bunu 10 hafta ile Meksika ve 10,6 hafta ile Danimarka izledi.

TÜRKİYE'DE FİİLİ OLARAK DERS YAPILAN GÜN SAYISI 180 GÜNDEN AZ

Raporda, Türkiye'de özellikle ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde öğretime ayrılan yıllık ortalama gün sayısının birçok ülke ile benzer olduğuna işaret edilerek, öğrenme çıktısının niteliğinin öğrenmeye ayrılan süreden daha çok bu sürenin ne kadar verimli kullanıldığı ile ilgili olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Öğretime ayrılan sürenin tamamının öğretim veya öğrenme için kullanılmadığı aktarılan raporda, "Türkiye'de de öğretim için ayrılan sürenin yıl içinde bir kısmında öğrencilere duyuruların yapılması, çeşitli kutlama ve törenlere hazırlık (29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan vb.) gibi pek çok etkinlik sebebiyle öğretim için kullanılamadığı bilinmektedir. Daha açık ifade ile Türkiye'de fiili olarak ders yapılan gün sayısı resmi olarak tanımlı olan 180 günden daha azdır" ifadeklerine yer verildi.