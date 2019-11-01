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Türkiye rahatlıkla rüzgar enerjisiyle elektrik üretebilir

Türkiye'nin deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinde yaklaşık 70 gigavatlık kurulu kapasite potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

AA | 01.11.2019 - 19:22..
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Türkiye rahatlıkla rüzgar enerjisiyle elektrik üretebilir

Dünya Bankası'nın, Deniz Üstü Rüzgarın Büyüyen Piyasalara Genişletilmesi Raporu"na göre, teknolojideki hızlı gelişmeler ve fiyatlardaki istikrarlı düşüşler sayesinde artık rüzgar enerjisi, gelişmekte olan ülkelerde elektrik üretimi için gelecek vadeden bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Brezilya, Hindistan, Fas, Filipinler, Güney Afrika, Sri Lanka, Türkiye ve Vietnam'ın teknik olarak 3,1 teravatlık deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor.

Bu rakam, AB üyesi ülkelerin toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün üç katına tekabül ediyor.

Türkiye rahatlıkla rüzgar enerjisiyle elektrik üretebilir

TÜRKİYE CİDDİ POTANSİYELE SAHİP ÜLKELER ARASINDA

Deniz üstü rüzgar potansiyeli ölçümünde her ülkenin kıyı sınırlarından 200 kilometreye kadar yayılan alan inceleniyor. Buna göre, Hindistan, Sri Lanka veTürkiye gibi bazı ülkelerde sığ denizlerde ciddi rüzgar potansiyeli olduğu değerlendiriliyor.

EN UYGUN BÖLGE EGE

Türkiye'de en cazip bölge Ege DeniziRüzgar hızının saniyede 9 metreye kadar ulaştığı Ege Denizi'nin kuzeybatısı, Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi için en cazip bölge konumunda bulunuyor.

Marmara Denizi ve Karadeniz ise saniyede 7-8 metreye kadar ulaşan rüzgar hızıyla öne çıkan verimli bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye, su derinliği 50 metreden az bölgelerde 12 gigavat, 50-1000 metre arasındaki derinliklerde ise 57 gigavat olmak üzere toplamda yaklaşık 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip bulunuyor.

Rapora göre, buradan üretilecek enerjinin iletiminde Türkiye'nin kuzeyde ve batıda 154 ila 380 kilovoltluk güçlü iletim hatlarına sahip olması sebebiyle sorun yaşamayacağı da öngörülüyor.

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