Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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3 Şubat 2026 tarihinde Riyad’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" TBMM’de kabul edilmişti.
ANLAŞMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi