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Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar'ın "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" tamamlandı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 17:12..
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Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında askeri gücünü göstermeye devam ediyor.  Türkiye Katar ile yaptığı tatbikat ile ilgili MSB tarafından bilgi paylaşıldı.

Katar’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" sona erdi.

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da icra edilen ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı"nın 10 Nisan tarihinde başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar’dan ortak tatbikat


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