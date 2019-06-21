Türkiye, yapay zeka konusunda bölge lideri oldu

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Microsoft ve EY (Ernst & Young) 'nin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 35'İ AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80’inin yapay zeka stratejilerini doğrudan üst düzey yönetimde ele aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 25'i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60'ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor. Bölge genelindeki yüzde 28 oranına kıyasla Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Türkiye'deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. Ülke olarak yapay zekada daha ileri olgunluk seviyelerine ulaşmak için daha iyi veri yönetimine ve şirket içi becerilerin gelişmesine ihtiyaç var.'' ifadelerini kullanırken, EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Dijital Lideri Onur Doğan, "Şirketlerin yapay zekayı dijital dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına alması ile birlikte yapay zeka, küresel dijitalleşme yolculuğunun son yıllarda en ayrılmaz bir parçası haline geldi." dedi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILIYOR

Rapora göre, Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve önlem alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılırken, şirketler, kullanım yoğunluğuna göre, en çok makine öğreniminden faydalanıyor. Makine öğreniminden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yüzde 61 iken, Türkiye’de yüzde 85 civarında bulunuyor.

Siz de yapay zeka teknolojilerine meraklıysanız, Türkiye için yapay zekanın öneminden bahsettiğimiz 'Yapay Zeka' yazı dizimizin ilk bölümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.