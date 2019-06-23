Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de daire, yazlık ve diğer taşınmazları bulunan kişilerin Hollanda'dan sosyal yardım almasını engellemek için çalışma başlatıldı.

Hollanda basınına göre yasanın kısa süre içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Yeni yasaya göre, Türkiye'de mal varlığı olan kişilerden, önce bunları satıp geçinmeleri istenecek.

ALDIKLARI SOSYAL YARDIMI GERİ ÖDEYECEKLER

Türkiye'deki mal varlığı konusunda Hollanda makamlarına doğru bilgi vermediği belirlenenler ise, aldıkları sosyal yardımı geri ödeyecek. Hollanda, Türkiye'deki mal varlığı konusunda doğru beyanda bulunmayanlardan, aldıkları sosyal yardımı şu anda da geri istiyor.

TÜRKİYE'DEKİ MAL VARLIĞINI SATMAK İSTEYENLERE KOŞUL

Yasalar insanların belirli bir gelir düzeyinin altında yaşamasına izin vermediği için, borçlu sayılan bu kişiler yeniden sosyal ödenek alma hakkı kazanıyor. Türkiye'deki mal varlığını satmak isteyen ancak elden çıkaramayanlara, geri ödemeleri koşuluyla sosyal ödenek verilecek. Mallarını sattığında bu parayı geri ödemesi istenecek.