Türkiye'de ölümlü trafik kazaları arttı

Avrupa Birliği'nde ölümlü trafik kazaları sayısı son 20 yıl içerisinde yarıya düştü. AB içerisinde en yüksek orana sahip ülkeler ise Doğu Avrupa ülkeleri oldu.

Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi (ETSC) rakamlarına göre 2018 yılı içerisinde tüm AB genelinde 25 binin üzerinde insan AB yollarında hayatını kaybetti. 2001 yılında ise bu sayı 55 binin üzerindeydi.





TÜRKİYE'DE YÜZDE 30 ARTTI

TÜİK verilerine göre yapılan hesaplamalar sonucu 2002 yılında 65 milyon nüfusu olan Türkiye'de bir milyon kişi başına 62 ölümlü kaza gerçekleştiği, 2018 yılında ise 82 milyon nüfuslu ülkede bir milyon kişi başına 81 ölümlü kaza meydana geldiği anlaşıldı.

Buna göre artış oranı yüzde 30,64 olarak hesaplandı.

Sadece 2018 yılında ise toplam 1 milyon 229 bin 364 trafik kazası içinde toplamda 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 42,9’unu sürücüler, yüzde 34,9’unu yolcu, yüzde 22,2’sini ise yayalar oluşturdu.