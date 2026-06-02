Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi Hollanda'ya gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile uluslararası suç örgütüne ortak operasyon düzenlenedi.

Ortak çalışmada hakkında Hollanda yetkili makamlarınca 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers (51) Pendik'te yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİYLE MAL VARLIKLARI EDİNİYORDU

16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Diğer yandan şüphelinin 2024'te yakalandığı daha sonra serbest bırakıldığı aynı dosya kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıktığı da öğrenildi.

HOLLANDA'YA İADE EDİLDİ

Türkiye'de ifade işlemleri tamamlanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gönderildi.