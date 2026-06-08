Türkiye’den 4 ayda 195 milyon dolarlık limon ihracatı

Türkiye'de limon ihracatı, hızla büyüyen bir ivme gösteriyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5'inci sırada yer aldığını açıkladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ihracatın miktar bazında azaldığını, gelir artışının ise ihraç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı.

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATININ YÜZDE 11'İ LİMONDAN

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 703 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 11'inin limondan elde edildiğini aktaran Balık, üretilen yaş meyve ve sebzenin ortalama yüzde 7'sinin ihraç edildiğini, limonda ise bu oranın yüzde 33'e ulaştığını söyledi.

HEDEF 500 MİLYON DOLARI GEÇMEK

Balık, ocak-nisan dönemine ilişkin "Limon ihracatımız yüzde 18 artışla 165 milyon dolardan 195 milyon dolara çıktı. 2026 yılı sonunda limon ihracatında 500 milyon doları aşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılında 230 bin ton seviyesinde bulunan limon ihracatının 2024'te 577 bin tona ulaştığını dile getiren Balık, 2026 yılı rekoltesiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu, 2025 yılından daha yüksek bir rekolte beklediklerini aktardı.

EN FAZLA LİMON İHRACATI IRAK'A

Balık ocak-nisan döneminde en fazla talep gösteren ülkeler sıralamasında Irak 64,5 milyon dolarla ilk sırada, Rusya 50 milyon dolarla ikinci, Romanya ise 14,5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alıyor.