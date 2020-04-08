Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında yer alan İtalya ve İspanya'ya, Türkiye geçtiğimiz hafta yardım elini uzatmıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya ve İtalya'ya yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

5 ÜLKEYE DAHA YARDIM

Türkiye bu zor zamanda virüsten etkilenen Avrupa ülkelerini yalnız bırakmıyor..

İtalya ve İspanya'nın ardından Türkiye şimdi de beş ülkeye daha yardım kararı aldı...

Türkiye'den 5 ülkeye daha korona yardımı ViDEO

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderilmek üzere yola çıktı.

94 ÜLKEDEM MALZEME TALEBİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sadece bağış konusunda talepte bulunan ülkeler değil Türkiye’den malzeme satın alma talebinde bulunan 94 ülkenin yer aldığını söylemişti.

KAPASİTEMİZ DOĞRULTUSUNDA ÜLKELERE YARDIM VE İHRACAT...

Konuyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, “Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilirdik. Gönül isterdi her ülkeye yardım edelim. Ama önce kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayalım. Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlar doğrultusunda, bizim ihtiyacımızın fazlası olursa, kapasitemizi aştığımız vakit o ülkelere yardım gönderebilir veya ihracat yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.