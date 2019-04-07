taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

Çatışmaların arttığı ülkede, Trablus ve çevresinde yaşananlar sonrası Dışişleri Bakanlığı, bölgede seyahat gerçekleştirecek olanların dikkatli olmasını istedi.

AA | 07.04.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki gelişmelere ilişkin bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

"ÇATIŞMALAR DİKKATE ALINMALI"

"Libya'da yaşanan gelişmeler ve özellikle Trablus civarındaki çatışmalar dikkate alınarak, Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." ifadesi kullanılan duyuruda, Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğunun faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

Duyuruda, gerekli durumlarda Trablus Büyükelçiliğine, Misurata Başkonsolosluğuna ve 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği kaydedildi.

TELEFON NUMARALARI VERİLDİ

Büyükelçiliğe +218 21 340 11 40 / 41 / 43 / 44, Başkonsolosluğa +218 94 800 5436 ile +218 91 711 7154, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 2929 telefon numaralarından ulaşılabileceği anımsatıldı.

TRABLUS'A SALDIRI

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

167
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

136
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

85
İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

70
Washington Post Trump'ı Selman konusunda eleştirdi

Washington Post Trump'ı Selman konusunda eleştirdi

11
Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

53
FETÖ'cülerin katliam talimatının ses kaydı

FETÖ'cülerin katliam talimatının ses kaydı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir