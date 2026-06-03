Türkiye’nin 20 müze ve ören yeri geceleri ziyarete açık

Türkiye'de gece müzeciliği, yakaladığı başarılı ivmeyi 2026'da da sürdürmeye karar verdi.

Özellikle Akdeniz'de hava sıcaklıklarını artması nedeniyle turistlerin kaldıkları otellerden çıkamadığı hesaplanarak getirilen bu uygulama, şehir içindeki alışverişi de hareketlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

"UNUTULMAZ DENEYİM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı aracılığıyla yayımladığı mesajında, uygulama hakkında şu bilgiyi verdi:

"Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye’nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz."

11 MÜZE VE 9 ÖREN YERİ GECE GEZİLEBİLECEK

Gece Müzeciliği uygulaması, bu yıl da 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde uygulanacak.

GECE KAPILARINI AÇACAK MÜZELER

Bu kapsamda, T.C. kimlik numarasına sahip Müzekartlı ziyaretçiler, Müzekart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında; Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19.00'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.