Türkiye'nin 2020'de bütçe açığı 139 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşmasından satır başları;

BÜTÇE KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULACAK

Ağbal, "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır.

2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar lira, faiz hariç giderler 956.5 milyar lira olarak öngörülmüştür.

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira, vergi gelirleri 784.6 milyar lira, bütçe açığı 138.9 milyar lira olarak öngörüldü.





EĞİTİME 176.1 MİLYAR LİRA AYRILDI

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak.

Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

2020 yılında sağlığa bütçeden 188.6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88.5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak.





SOSYAL YARDIM HARCAMALARI 69.5 MİLYAR LİRA

2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69.5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13.4 milyar liraya çıktı.

Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33.4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44.5 milyar liraya çıkarıyoruz.