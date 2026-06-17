Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı! TÜPRAŞ birinci sırada

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.

Sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

FORD OTOMOTİV İKİNCİ

Araştırmaya göre; TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken Ford Otomotiv, 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

STAR RAFİNERİ AŞ ÜÇÜNCÜ

Star Rafineri AŞ, 327 milyar 854 milyon lirayla üçüncü olurken önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault, 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12'ncilikten 10'unculuğa yükselerek ilk 10'a girdi.

ÜRETİMDEN SATIŞLARI GEÇEN YIL 11,1 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl, 2024'e göre yüzde 28 artışla 11 trilyon 118 milyar liraya yükseldi.

İSO 500'de AR-GE harcaması yapan kuruluş sayısı 2025'te 273'e yükselirken AR-GE harcaması yüzde 31,4 artarak 79,7 milyar liraya ulaşt

Halka açık şirket sayısı 91 ile tarihi zirvesini gördü.

İLK 10 SANAYİ KURULUŞU

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre ilk 10 sanayi kuruluşu şu şekilde:

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