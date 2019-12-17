Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Alman basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda oldukça kararlı

bölgedeki Türk gemileri çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye, bölgedeki hakimiyetini sürdürmek için Libya ile mutabakata vardı. Tehditlere karşı, KKTC'ye de SİHA konuşlandırdı.

Türkiye'nin bölgede attığı adımlar, Alman medyası tarafından mercek altına alındı.

Ülkede yayın yapan Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada attığı adımlarla Avrupa Birliği'nin aşığlanmış bir psikolojinin içine soktuğunu yazdı. Almanlara göre; Türkiye aynı hissi Ruslara da yaşatıyor.

"HEM AB HEM DE RUSYA'NIN KENDİLERİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETMESİNE NEDEN OLUYOR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 aldıktan sonra ABD'yi hava üslerini kapatmakla tehdit ettiğini hatırlatan gazete, Doğu Akdeniz'de yaşananların, Libya'ya asker göndermeye hazırlanmanın ve KKTC'ye SİHA göndermenin, Avrupa Birliği'nde aşağılık kompleksine neden olduğunu yazdı.

Gazetenin yorum kısmında, Türkiye'nin hamleleri sıralandıktan sonra "Erdoğan bu şekilde hem AB hem de Rusya'nın kendilerini aşağılanmış hissetmesine neden oluyor." denildi.