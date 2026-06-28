Türkiye'nin en büyük 1.000 ihracatçısı

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 395,9 milyar dolarlık rekor ihracatın ardından, ülkenin en büyük ihracatçıları da belli oldu.

İlk 1.000 ihracatçı firmanın toplam dış satımı 182,2 milyar dolara ulaşırken, listenin zirvesinde 17,8 milyar dolarlık ihracatla Türk Hava Yolları yer aldı.

İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ

Araştırmaya göre THY'yi 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv takip etti. İlk 10'da havacılık, otomotiv, enerji ve dış ticaret şirketleri ağırlık kazandı.

Geçen yıl ihracatını yüzde 392 artıran ARCA Savunma'nın 38'inci sıradan 5'inciliğe yükselmesi ise listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

25 ŞİRKET 1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

İlk 1000 ihracatçı arasında 25 şirketin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Baykar, Arçelik, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk, TUSAŞ ve Eti Maden gibi şirketler de milyar dolarlık ihracat yapan firmalar arasında yer aldı.

İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE

İlk 1000 ihracatçı firmanın 434'ünün merkezi, İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 87 şirketle İzmir, 60 şirketle Gaziantep, 58 şirketle Kocaeli, 57 şirketle Ankara ve 54 şirketle Bursa izledi.

Araştırmada toplam 49 ilden şirket yer alırken, 32 il listede temsil edilemedi.

SEKTÖRLERİN İHRACAT ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

2025 yılında sektör liderleri de netleşti. Otomotivde Ford Otomotiv, savunma sanayisinde ARCA Savunma, elektronikte Vestel, hizmet ihracatında THY, mücevherde Ahlatcı Kuyumculuk ve makine sektöründe Arçelik kendi alanlarında zirvede yer aldı.