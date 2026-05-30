Türkiye'nin hava üstünlüğü, Yunanistan'ın 2030 hesaplarını bozdu

Ege’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki hava gücü rekabetine ilişkin yeni değerlendirmeler, 2030 yılına yönelik askeri planlamaları yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan merkezli bazı analizlerde, Ankara’nın hem mevcut filosunu modernize etmesi hem de yeni nesil savaş uçaklarını envantere dahil etmesinin bölgesel dengeyi etkileyebileceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN HAVA GÜCÜ 2030’A HAZIRLANIYOR

Yunan OneAlert sitesinde yer alan analize göre; Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut yapısının önümüzdeki yıllarda önemli bir dönüşüm geçireceği vurgulandı. Özellikle geniş F-16 filosunun modernizasyon süreci ve yeni platformların entegrasyonunun, Türkiye’nin hava kabiliyetini daha ileri bir seviyeye taşıyacağı ifade edildi.

Türkiye’nin savunma sanayii yatırımlarının bu süreçte kritik rol oynadığına dikkat çekilen değerlendirmelerde, yerli üretim kapasitesinin dışa bağımlılığı azaltan önemli bir unsur haline geldiği kaydedildi.

EUROFIGHTER VE MİLLİ PROJELERE VURGU

Analizde en çok öne çıkan başlıklardan biri, Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı Eurofighter Typhoon Tranche 4+ savaş uçakları oldu. AESA radar teknolojisiyle donatılması beklenen bu platformların, Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer aldığı ve Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesini artıracağı belirtildi.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin milli muharip uçak projesi KAAN’a da dikkat çekildi. 2030 yılına kadar envantere giriş yapmasının beklendiği ifade edilen KAAN’ın, uzun vadede Türkiye’nin hava gücü stratejisinin merkezinde yer alacağı değerlendirildi.

SAVUNMA SANAYİİ ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin hava gücü dengelerinde belirleyici bir faktör haline geldiği ifade edildi. Yerli üretim kabiliyetinin artmasının, bakım, modernizasyon ve operasyonel süreçlerde önemli avantaj sağladığı vurgulandı.

Analistler, bu gelişmelerin Türkiye’nin bağımsız hareket kabiliyetini güçlendirdiğini ve hava kuvvetleri planlamasında esneklik sağladığını belirtti.

2030’DA YENİ HAVA DENGESİ SENARYOLARI

Yunan basınında yer alan yorumlara göre 2030 yılına gelindiğinde Türkiye; modernize edilmiş F-16 filosu, Eurofighter uçakları, KAAN projesinin ilk unsurları ve güçlü savunma sanayii desteğiyle bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine sahip olacak.

Değerlendirmelerde, Ege’deki hava rekabetinin artık yalnızca uçak sayılarıyla değil; teknoloji seviyesi, ağ destekli harekât kabiliyeti ve savunma sanayii altyapısıyla belirlendiği vurgulandı. Türkiye’nin bu alanlardaki yatırımlarının, bölgesel güç dengelerinde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi.