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Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de tüm istediklerini aldığını yazan Wall Street Journal, Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 09:09..
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Türkiye, Suriye'nin geleceğine ilişkin önce Amerika ile sonra da Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki farklı mutabakata imza attı.

Türkiye'nin diplomasi zaferine dönüşen anlaşmalar, Amerikan basınında da oldukça büyük bir etki meydana getirdi.

Amerika'da yayın yapan Wall Street Journal, bugünkü başyazısında ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu.

ERDOĞAN SİLİP SÜPÜRDÜ

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısına da şu sözlerle dikkat çekildi: "Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı, ABD yaptırımları kaldırdı"

WSJ'de yayınlanan başyazının devamınde ise, "Trump 'güvenli bölge'yle övünüyor. Kastettiği Esad, Türkiye, Rusya ve İran için güvenli bir bölge olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

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