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Turuncu kategoride aranan El-Kaideli İstanbul'da yakalandı

Suriye'den yurda girdikten sonra takibe alınan teröristin, Suriye'de El-Kaide'ye bağlı bir radikal grupta faaliyet gösterdiği bildirildi.

İHA | 14.11.2019 - 14:44..
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İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terörist, Başakşehir'de  düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SURİYE'DEN GİRİŞ YAPTI, TAKİBE ALINDI

Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen El-Kaideli terörist Mevlüt Cüşkün, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı.

Uzun süre Suriye’de faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen Mevlüt Cüşkün adlı teröristin Başakşehir’de bir adreste gizlendiğini belirleyen terör polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde dün iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Baskında El-Kaide'li terörist yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan teröristin, Suriye’de El-Kaide bağlantılı Hurrâseddin (HAD) adındaki radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen teröristin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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