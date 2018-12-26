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TÜSİAD, asgari ücreti beğendi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 2020 lira olarak belirlenen 2019 yılı asgari ücretini olumlu karşıladıklarını belirledi.

AA | 26.12.2018 - 10:13..
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Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, dün yaptıkları son toplantıyla 2019 yılı asgari ücretini açıkladı.

Buna göre, bekar ve çocuğu olmayan bir çalışan için asgari ücret net 2020 lira olarak belirlendi.

"AĞUSTOS AYINDA YAŞADIKLARIMIZ BERTARAF EDİLDİ"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi. Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz."

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