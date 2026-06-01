Üç kez üst üste bilmişti: Ünlü medyum, Dünya Kupası’nı kazanacak ülkeyi açıkladı

Futbol dünyasında tüm gözler ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’na çevrildi.

11 Haziran’da Mexico City’de oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle start alacak dev turnuvada ile ilgili futbol camiasını heyecanlandıran bir kehanet gündeme geldi.

Geçmiş turnuvalardaki isabetli öngörüleriyle tanınan ünlü Brezilyalı medyum Michael Bruno, bu yaz New York’ta kupayı kimin kaldıracağını açıkladı.

Üç turnuvayı bildi

Michael Bruno, geçmişte İspanya'nın 2010 zaferini, Almanya'nın 2014’teki şampiyonluğunu ve Fransa'nın 2018'de Rusya'da kupayı kaldıracağını doğru tahmin ederek büyük bir şöhret kazanmıştı.

Her ne kadar 2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa'nın üst üste ikinci kez kazanacağını öngörüp, penaltılarda Arjantin'e kaybederek yanılsa da, Bruno'nun başarı geçmişi futbolseverlerin onun tahminlerini yakından takip etmesini sağlıyor.

Kupayı kazanacak ülkeyi açıkladı

Brezilyalı medyum, Globo Esporte’a yaptığı açıklamada, Temmuz ayında New York’ta düzenlenecek büyük finalde Cristiano Ronaldo ve Portekiz’in tarihlerindeki ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacağını iddia etti.

Bruno, "2022'den beri bir sonraki şampiyon takımı duyuruyorum. O zamandan beri Portekiz'in dünya şampiyonu olacağını belirtiyorum" diyerek iddiasının arkasında durdu.

Arjantin ve Brezilya için erken veda tahmini

Medyum Bruno, turnuvanın diğer devleri hakkında ise oldukça karamsar senaryolar çizdi. Son şampiyon Arjantin’in unvanını koruyamayacağını ve çeyrek finalde turnuvaya veda edeceğini öne süren Bruno, kendi ülkesi Brezilya için de sert uyarılarda bulundu:

"Neymar'ın bu Dünya Kupası'nda oynamaya yüzde 100 uygun olduğunu düşünmüyorum. Ve eğer bir kez daha oynarsa, milli takım yarı finalden önce elenecek. Çünkü takım yine onun etrafında dönecek ve 2022'nin taktik hatasını tekrarlayacak."