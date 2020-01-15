Düşürülen uçakta ölenler 19 Ocak'a kadar teslim edilecek

3 Ocak'ta ABD tarafından İranlı general Kasım Süleymani Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü.

Olayın ardından misilleme yapan İran, ABD'nin Irak'taki üslerine füzelerle saldırmıştı.

Aynı gün Tahran'dan kalkan Ukrayna Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, İranlı askerler tarafından füze zannedilip düşürülmüş ve neticede 176 kişi yaşamını yitirmişti.

19 OCAK'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Milli Güvenlik Uzmanı Oleg Kornienko kazada ölen Ukrayna vatandaşlarının cansız bedenleri 19 Ocak'a kadar teslim alacaklarını duyurdu.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın henüz hepsinin kimlik tespiti yapılamadı. 19 Ocak'a kadar bunun biteceği konusunda İran yönetimi bizi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden 11 vatandaşımızdan 4'ünün kimlik tespiti yapılmış durumda. Diğer vatandaşlarımızın kimliklerini belirlemek için 10 uzmanımız İran'da görevlerine devam ediyor" dedi.

18 KİŞİDEN BİYOLOJİK ÖRNEK ALINDI

Hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmalarına yönelik bir açıklama da Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Viktor Trepak'tan geldi.

Trepak, "Kimlik belirleme konusunda yapılan DNA araştırmaları için ölenlerin akrabalarından oluşan 18 kişilik bir ekipten biyolojik örnekler aldık" ifadelerini kullandı.