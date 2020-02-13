Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın şoku atlatamıyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak kaza yapan Pegasus yolcu uçağının içinden yaralı bir şekilde kurtulan kazazede Hatice Parıldar, uçağın inene kadar her şeyin normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı.

''EMNİYET KEMERİM BAĞLI OLDUĞUNDAN UFAK SIYRIKLARLA ATLATTIM''

Parıldar, “Son anda yağmur, fırtına ve sis nedeniyle önünü göremeyip, uçurumdan aşağı atıvermiş. Ona ‘pas geç' demişler ama o da havalanmamış. Kendimizi bir anda aşağıda bulduk. Çok kötüydü, benim emniyet kemerim bağlı olduğundan ben biraz ufak sıyrıklarla atlattım. Bir ara kafamı vurdum, sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık 25 dakika baygın kalmışım.” dedi.

''BİZİ KURTARAN YOK MU DİYE ÇIĞLIKLAR ATTIK''

Olay anında şokta olduklarını ve kurtarılmayı beklediklerini ifade eden kazazede, “Anlatamıyorum. Kolum dirsekten bileğe kadar ezildi, boynumda zedelenmeler var. Ödemler de oluşmuş. Bizi orada kurtardılar ama ön tarafta yangın, arka tarafta yangın çığlıklar ve bağıranlar, yakıt tankeri delinmiş üzerimize akıyordu. Bize, ‘Patlama olabilir hemen çıkalım’ dediler ama gidemiyorum. Sonra görevliler gelip bizi kurtardı.” şeklinde konuştu.

''GÖZÜMÜ KAPATTIĞIM AN ÖNÜME GELİYOR''

Çok korktuklarını ifade eden Hatice Parıldar, “Yerlerde insanlar yatıyor, kafasından darbe alanlar oradaydı. Ambulanslar geldi, ben onlara benden daha ağır yaralılara müdahale etmesini söyledim. Uzun süre bu şoku atamayacağım üzerimden.

Gözümü kapattığım zaman önüme geliyor, dün çarşıda ambulansın siren sesini duyunca olduğum yerde kaldım. Şoka girdim. O anı yaşamış gibi oldum.” ifadelerini kullandı.

''ÖLEN KİŞİLERDEN BİRİSİ KARŞIMDA DURUYORDU''

Kaza sonrası hayatını kaybeden kadınlardan birisinin tam karşısında oturduğuna dikkat çeken ve hayatını kaybettiğini haberlerden gördüğü ifade eden Parıldar, “Fotoğrafını görünce şok oldum, ağladım. Beni susturamadılar, televizyonu kapattılar izlememem için.” şeklinde konuştu.

“Şokun etkisi ile 2 gün uyuyamadım, çocuğuma kaza haberini söyleyemedim.” diyen Parıldar, iniş esnasında uçağın hızlı olduğunu iddia ederek ve şikayetçi olduğunu belirtti. Parıldar, “Rüzgarı önüne almış o nedenle bizi aşağıya atmış, orası resmen uçurumdu. Sonuna kadar şikayetçiyim'' dedi.