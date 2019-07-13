Uçakların kendi kendine iniş yapmalarını sağlayan sistem

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle günümüzde, elektrikli otomobillere sıkça rastlıyoruz. Hatta başta Tesla olmak üzere birçok şirket, sürücüsüz otomobillerde tam sürüş deneyimi sunmak için çalışıyor. Peki aynı teknoloji, neden uçaklara uygulanmıyor?

Aslında büyük uçak şirketleri gelecekte pilotsuz yolcu uçaklarının hayata geçebileceğini söylüyor, ancak pilotsuz bir uçağa kimin binebileceğini hayal etmek oldukça zor.

Münih Teknik Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, "C2Land" olarak adlandırdıkları ve mevcut otomatik iniş sistemlerini iyileştiren yeni bir sistem geliştirdi.

Araştırma ekibi, C2Land sisteminin mevcut otomatik iniş sistemlerini iyileştirmek için geliştirildiğini, ancak bu sistemin şimdilik sadece uçakların güvenli bir şekilde inmesine yardımcı olmak için bir dizi anten gerektiren ILS sistemini kullanan uçaklarda çalıştığını açıkladı.

Birçok küçük havaalanı, günümüzde bu teknolojiye erişimi olmadığı için pilotların hala manuel olarak iniş gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak günümüzde pilotların bile iniş ve kalkış sırasında birçok kazaya neden oldukları göz önünde bulundurulduğunda otomatik iniş sistemi, size pek de güvenli gelmeyebilir.

Ancak araştırmacılar, yeni geliştirilen C2Land sisteminin oldukça güvenilir olduğunu iddia ediyor. Çünkü bu sistem, iniş sırasında GPS sinyallerinin gücünü kullanıyor ve diğer teknolojilerin tespit edemediği atmosferik olayları tespit edip ona göre davranabiliyor.

Ekip, geliştirdikleri bu teknolojinin ileride daha fazla yerde kullanılabilmesi için şimdiden çalışmalar yapıyor.