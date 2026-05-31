Ücretli WhatsApp kullanıma sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Meta, uzun süredir test aşamasında olan ücretli abonelik sistemi WhatsApp Plus'ı resmi olarak dünya genelindeki kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yeni sistem, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmeden platformda çok zaman geçiren kişilere özel araçlar sağlamayı hedefliyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ

Yeni abonelik planı; kullanıcılara özel temalar, premium çıkartmalar, farklı uygulama simgeleri ve premium zil sesleri gibi kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

Ayrıca ücretli paketi tercih edenler, ekstra sabitlenmiş sohbetler ve genişletilmiş sohbet listesi özelleştirmesi gibi kolaylık sağlayan araçlara da erişebiliyor.

WHATSAPP PLUS ABONELİK FİYATI NE KADAR

İsteğe bağlı olarak sunulan bu yeni hizmetin aylık abonelik ücreti, Amerika Birleşik Devletleri için 2.99 dolar olarak belirlendi.

Mevcut ücretsiz özelliklerin aynen kalacağı bu ücretli kademe, Türkiye ve diğer ülkelerdeki hesaplar için kademeli olarak aktif edilecek.

WHATSAPP PLUS ABONELİĞİ NASIL SATIN ALINIR

Kullanıcılar, bu servis için yalnızca Android veya iPhone cihazlarındaki resmi WhatsApp Messenger uygulaması üzerinden abonelik başlatabiliyor.

Uygulama ayarlarındaki abonelikler menüsünden satın alınabilen bu paket, her bir hesap için sadece tek bir üyelikle sınırlandırılıyor.