taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7429
Euro
6.3581
Altın
1476.06
Borsa
107197.73
Gram Altın
272.151
Bitcoin
41463.17

Uganda'da sel felaketi: 30 ölü

Ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından ölü sayısı 30'a çıktı.

AA | 04.12.2019 - 12:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uganda birkaç gündür sel felaketi ile mücadele ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bududa bölgesinde dün saatlerce devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afette en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev sular altına kaldı. Bölge yetkililerden Gerald Fungo, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini belirtti.

Uganda'da sel felaketi: 30 ölü

2010 YILINDA HEYELAN MEYDANA GELMİŞTİ

Dağlık bölgeye yakın olan Bududa'da 2010'da meydana gelen heyelanlarda, en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

245
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

114
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

169
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

50
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

37
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir