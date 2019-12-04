Uganda'da sel felaketi: 30 ölü

Uganda birkaç gündür sel felaketi ile mücadele ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bududa bölgesinde dün saatlerce devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afette en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev sular altına kaldı. Bölge yetkililerden Gerald Fungo, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini belirtti.

2010 YILINDA HEYELAN MEYDANA GELMİŞTİ

Dağlık bölgeye yakın olan Bududa'da 2010'da meydana gelen heyelanlarda, en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.