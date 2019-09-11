Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten okuma cezası

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014 yılında yazdığı bir köşe yazısında, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi.

MODERATÖR OLARAK UĞUR DÜNDAR'I İSTEMİŞTİ

Yerel seçimlerde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına Uğur Dündar moderatörlüğünde çıkmak istediğini açıklamıştı.

Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar ismini gündeme getirmesinden sonra, Dündar moderatörlük görevini reddettiğini açıklamıştı.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Uğur Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Dündar'ın avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

İkili arasındaki davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı

Mahkeme, sanık Dündar daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

CEZASI YAŞ VE PİŞMANLIK DOLAYISIYLA ÇEVİRİLDİ

Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi.

Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.