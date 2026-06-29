Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı tatile çıktı
Dünya Kupası'nın ardından yaz tatilini Bodrum’da geçiren milli futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, plajda voleybol oynadı.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın ikinci hafta maçının ardından turnuvaya vedası kesinleşmişti.
Üçüncü ve son haftada ev sahiplerinden ABD'yi yenerek organizasyona veda eden millilerde futbolcular, Türkiye'ye döndü.
Kulüpleri tarafından izinli olan futbolcular, geride kalan sezonun stresini tatilde attı.
BODRUM'A GİTTİLER: PLAJ VOLEYBOLU OYNADILAR
A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'nın ardından Bodrum tatiline çıktı.
Aynı zamanda Galatasaray'da forma giyen iki futbolcu, plaj voleybolu oynayarak zaman geçirdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi