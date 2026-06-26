Uğurcan Çakır'dan ABD maçı sonrası sosyal medya paylaşımı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

UĞURCAN'DAN PAYLAŞIM

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, ABD karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Milli file bekçisinin paylaşımı şu şekilde:

“Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik. Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum. Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık. Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”

GÜNDEM OLDU

Deneyimli file bekçisinin bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı ve gündem oldu.