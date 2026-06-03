Ukrayna, Rusya’nın St. Petersburg şehrine İHA saldırıları düzenledi

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Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken dört yılı aşan süreçte binlerce insan öldü, binlercesi yaralandı.

Rusya, Ukrayna tarafından dün yeni bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapıya yönelik Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti.

Paylaşımında bazı sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar aldığını aktaran Beglov, İHA’ların saldırı düzenlediği yerlerde yetkililerin çalıştığını aktardı.

MOBİL İNTERNET KESİNTİLERİ YAŞANDI

Bölgedeki saldırılar nedeniyle sabah saatlerinde mobil telefonlara İHA saldırısı uyarısı gelirken saat 08.36’da saldırı tehlikesinin sona erdiği duyuruldu.

Saldırı esnasında ve sonrasında mobil internetlerde kesintiler yaşandı.

Sosyal medya hesaplarında, St. Petersburg’daki petrol rafinerileri ve diğer bazı sivil bölgelere İHA saldırılarının görüntüleri yer aldı.

59 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan St. Petersburg’un yanında yer alan Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ise bölge üzerinde 59 İHA’nın savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Drozdenko, bölgede düşen İHA parçaları nedeniyle 4 müstakil evin hasar aldığını aktardı.