Ukrayna'da Rusya'da askeri hedeflere saldırı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı açıklamalar ve saldırı iddiaları devam ederken, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanlığı tarafından dikkat çeken yeni bir operasyon duyuruldu.

Komutan Robert Brovdi, Rusya’nın farklı askeri noktalarının hedef alındığını bildirdi.

TAGANROG’DA ASKERİ ÜS HEDEF ALINDI

Brovdi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın Taganrog kentinde bulunan askeri üs insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırıda iki adet Tu-142 tipi uçak ile bir İskender füze sisteminin hedef alındığı ifade edildi.

Ukrayna tarafı, söz konusu hedeflerin başarıyla vurulduğunu ileri sürdü.

TU-142 UÇAKLARINA SALDIRI İDDİASI

Açıklamada hedef alınan Tu-142 tipi uçakların, Rus Hava Kuvvetleri tarafından uzun menzilli deniz devriye, keşif ve denizaltı savunma görevlerinde kullanılan stratejik platformlar olduğu belirtildi.

Saldırının, Rusya’nın askeri kapasitesine yönelik önemli bir operasyon olduğu öne sürüldü.

İSKENDER FÜZE SİSTEMİ DE HEDEFTE

Ukrayna tarafı ayrıca Taganrog’daki İskender füze sisteminin de vurulduğunu iddia etti. Ancak saldırının sonuçlarına ilişkin Rus makamlarından resmi bir doğrulama yapılmadı.

KIRIM VE PETROL TESİSLERİNE DE SALDIRI İDDİASI

Komutan Brovdi, yalnızca Taganrog değil, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiğini savunduğu Kırım bölgesinde de saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca “Rus gölge filosuna” ait olduğu öne sürülen bir tanker ile iki petrol deposunun da insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, iddia edilen saldırılara ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayımladı. Görüntülerde hedef bölgelerde patlama ve yangın anlarının yer aldığı belirtildi.

CEPHEDE KARŞILIKLI İDDİALAR SÜRÜYOR

Savaşın farklı cephelerinde karşılıklı saldırı açıklamaları devam ederken, tarafların iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Bölgedeki askeri hareketlilik ise uluslararası kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.