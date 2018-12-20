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Ukraynalı kadın İslamiyeti seçti

Ukraynalı Vieronika İhor, 1 yıl önce online bir oyunda Kütahyalı Sadettin Dündar ile tanıştı. İslamı merak eden genç kadın araştırmaları sonucunda Müslüman oldu.

İHA | 20.12.2018 - 20:26..
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İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın makamında gerçekleştirilen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İhor’a Rusça olarak imanın ve İslam’ın şartları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getiren İhor, şahitlerin huzurunda İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldu.

ELİF İSMİNİ ALDI

Daha sonra edilen duanın ardından "Elif" ismini alan genç kadına ihtida belgesi takdim edildi.
Müftü Hazırlar, İhor’u tebrik ederek, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyet’i tercih etmiş. Bu bizleri gerçekten çok mutlu etti. İnşallah İslam’ın şartlarının gerektirdiği şekilde yaşayan iyi bir Müslüman olur." diye konuştu.

Ukraynalı kadın İslamiyeti seçti

ONLİNE BİR OYUNDA TANIŞTIK

İhor’un Türk nişanlısı Sadettin Dündar ise "Online oynadığımız bir oyunda tanıştık ve yaklaşık bir yıldan beri yine internet üzerinden görüşüyorduk. Müslüman olduğumu öğrenince İslamiyet’i araştırmaya başladı. Daha sonra benimle evlenmek için Kütahya’ya geldi ve kendi rızasıyla İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İnşallah bizde yakın zamanda yapacağımız nikah ile dünya evine gireceğiz" dedi.

Ukraynalı kadın İslamiyeti seçti

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