Ülke genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde yüksek sıcaklık değerleri, batı ve kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugünün en yüksek sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu'da 38-40 dereceye kadar çıkarken, İstanbul'da 30-31 derece, Ankara’da 32-34 derece, İzmir'de 34-35 derece civarında olacak.

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle bazı illerde kuvvetli gök gürültülü fırtına riski mevcut.

TERMOMETRELER YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Salı günü sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 37-38 dereceyi bulan değerlerin kaydedileceği öngörülüyor.

Yağışlı havanın etkisiyle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerinde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacağı değerlendiriliyor.

BAZI İLLERDE YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Çarşamba günü hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında 30-35 derece bandında, iç kesimlerde 32-37 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

Yağışlı hava özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve bazı İç Anadolu illerinde etkili olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

KAVURUCU SICAKLAR HİSSEDİLECEK

Perşembe günü sıcak havanın zirve yapması bekleniyor.

Bazı güney ve güneydoğu illerinde 37-38 dereceyi aşan sıcaklıkların ölçülebileceği öngörülüyor.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar görüleceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Haftanın son iş gününde de benzer hava koşullarının hakim olması bekleniyor.

Yüksek sıcaklıkların özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Kıyı şeridinde daha az yağışlı, daha sıcak ve nemli bir hava olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

8 Haziran Pazartesi:

9 Haziran Salı:

10 Haziran Çarşamba:

11 Haziran Perşembe:

12 Haziran Cuma: