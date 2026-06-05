Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini artırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar devam edecek.

Hafta sonu ve yeni haftada özellikle iç kesimlerde ve güney bölgelerde sıcaklık değerleri 35-38 dereceye kadar çıkarken, bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün, en yüksek sıcaklıklar birçok bölgede 30-35 derece bandında ölçülecek.

İstanbul 32, Ankara 33, İzmir 35, Antalya 34 derece civarında sıcaklıklar olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı noktalarda 38 dereceye yaklaşan değerler bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış ihtimali görülüyor.

HAVA ISINMAYA DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü sıcaklıkların hafif bir artış göstermesi bekleniyor.

İç Anadolu ve Ege'de 35-36 derecelik değerler öngörülüyor.

İstanbul'da 32-33 derece, Ankara'da 33 derece, Adana ve Gaziantep çevresinde 36-38 dereceye varan sıcaklar öngörülüyor.

Öğleden sonra özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in bazı illeri ve İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar etkili olabilir.

KAVURUCU SICAKLIKLAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR

Pazar günü ülkenin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Bazı iç bölgelerde 30-32 derecelik daha ılıman değerlerin kaydedileceği öngörülüyor.

İstanbul'da 31-32 derece, Ankara 34 derece, İzmir 36 derece civarında sıcaklık değerleri görüleceği tahmin ediliyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ise özellikle kuzeydoğu ve iç kesimler için geçerli olduğu değerlendiriliyor.

YÜKSEK DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi gününün sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

Birçok ilde 35 derecenin üzeri sıcaklıkların hakim olacağı öngörülüyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da 36-38 derecelik değerler ölçülebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların İstanbul'da 30-31 derece, Ankara'da 35-36 derece bandında olacağı, öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde gök gürültülü fırtına ve sağanak yağış riskinin artacağı değerlendiriliyor.

SICAK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Salı günü de sıcak hava dalgasının etkisinin sürmesi bekleniyor.

Ülke genelinde 30-37 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

İstanbul'da 29-30 derece, Ankara'da 30-31, Ege ve Akdeniz kıyılarında 35 derecenin üzerinde değerlerin görüleceği tahmin ediliyor.

Yine doğu ve kuzeydoğu illerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülebileceği değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

5 Haziran Cuma:

6 Haziran Cumartesi:

7 Haziran Pazar:

8 Haziran Pazartesi:

9 Haziran Salı: