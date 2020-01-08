taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9507
Euro
6.6147
Altın
1569.26
Borsa
112876.05
Gram Altın
300.599
Bitcoin
49641.71

Ülkelerin pasaport sıralaması yayınlandı

2006'dan beri yayınlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede, Türkiye 55. sırada yer aldı.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 19:02..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş
Ülkelerin pasaport sıralaması yayınlandı

2006 yılından bu yana yayınlanan ve Türkiye'nin geçen yıla oranla 3 sıra gerileyerek 55'inci olduğu pasaport sıralaması bu yıl da yayınlandı.

TÜRKİYE 111 ÜLKEYE VİZESİZ GİREBİLİYOR

Japonya'nın 191 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan pasaportunun birinci sırada yer listeye 55'inci sıradan giren Türkiye, 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde; Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

Ülkelerin pasaport sıralaması yayınlandı

Listedeki ilk 10 ülke:

1-Japonya
2-Singapur
3-Güney Kore
4-İtalya, Finlandiya
5-İspanya, Lüksemburg, Danimarka
6-İsveç, Fransa
7-İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya
8-ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika
9-Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya
10-Slovakya, Litvanya, Macaristan


LİSTENİN SONUNDAKİ ÜLKELER

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

-Kuzey Kore, Sudan
-Nepal, Filistin
-Libya
-Yemen
-Somali, Pakistan
-Suriye
-Irak
-Afganistan

İlginizi Çekebilir
Yoldan geçerken kazada ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Kırıkkale'de İran uyruklu Rami Rahmeni, yoldan geçtiği sırada, orada yaşanan kazada ölen kadının eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Sinop'ta yabani hayvanlar kara kışta unutulmadı
Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yiyecek bırakıldı.
Antalyalıların deniz keyfi devam ediyor
Dağları karla kaplanan Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı.
Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu
Manisa’da 5’inci sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaş arasındaki dostluk, hem duygulandırıyor hem de fedakarlık örneği oluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

410
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

552
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

283
Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

229
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

471
Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

174
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir