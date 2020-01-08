Ülkelerin pasaport sıralaması yayınlandı

2006 yılından bu yana yayınlanan ve Türkiye'nin geçen yıla oranla 3 sıra gerileyerek 55'inci olduğu pasaport sıralaması bu yıl da yayınlandı.

TÜRKİYE 111 ÜLKEYE VİZESİZ GİREBİLİYOR

Japonya'nın 191 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan pasaportunun birinci sırada yer listeye 55'inci sıradan giren Türkiye, 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde; Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

Listedeki ilk 10 ülke:

1-Japonya

2-Singapur

3-Güney Kore

4-İtalya, Finlandiya

5-İspanya, Lüksemburg, Danimarka

6-İsveç, Fransa

7-İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya

8-ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika

9-Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya

10-Slovakya, Litvanya, Macaristan



LİSTENİN SONUNDAKİ ÜLKELER

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

-Kuzey Kore, Sudan

-Nepal, Filistin

-Libya

-Yemen

-Somali, Pakistan

-Suriye

-Irak

-Afganistan