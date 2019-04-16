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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Türkiye'nin terörden temizlediği güvenli bölgelere, bugüne kadar 321 bin 93 Suriyeli geri döndü.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 11:02..
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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Mehmetçik, Türkiye'yi ve sınırlarını güvenli hale getirmek için hem içte hem de dışta, terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör barındıran toprakları temizleyen Mehmetçik, bölge halkına huzur ve refahı getirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

GEÇEN AYIN RAKAMI

Terörden arındırılan topraklarda güven yeniden sağlanırken geçen ay verilen rakamlara göre 300 bine yakın Suriyeli, ülkelerine bu bölgeler üzerinden geri dönüş yaptı.

"321 BİN 93 SURİYELİ KARDEŞİMİZ DÖNDÜ"

Bu ayın rakamalarıyla ilgili olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgi verdi. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz, bu güvenli bölgelere geri dönmüştür." ifadesini kullandı.

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