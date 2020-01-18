Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestre tatili ile birlikte yoğunluk yaşanırken, konaklamak için gelen turistler karların içinde seyrine doyum olmayan kar manzaralı 22 dakikalık teleferik yolculuğunu tercih ediyor.

SEYİR ZEVKİ YÜKSEK YOLCULUK

Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre rakımlı Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergah boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyir zevki yüksek yolculuk imkanı sunuyor.

Uludağ'da hayran bırakan kar yolculuğu İZLE

ARAP TURİSTLERLE DOLDU, TAŞTI

Yaz aylarını, büyük kısmını Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, sonbahar tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor.

22 DAKİKALIK YOLCULUK

Kışla birlikte beyaza bürünen Uludağ'a gelen turistler, 22 dakika süren yolculuğun ardından Sarıalan ve oteller bölgelerinde konaklıyor. Ziyaretçiler, yolculuğun ardından karda piknik yapmak için de Sarıalan istasyonunda inerek dağın tadını çıkarabiliyor.