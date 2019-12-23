Uludağ'da vatandaşın kar hasreti

Uludağ yeni yıl öncesi tatilcilerin akınına uğruyor. Ancak 2 hafta önce yağan kar eridi.

Yerli ve yabancı turistlerin tatil için ilgi gösterdiği Uludağ’da otellerin doruluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 2018 yılında Ekim ayında yağan karla birlikte Uludağ’da kayak sezonu açılmıştı, fakat bu sene Uludağ’da yoğun tatilci olmasına rağmen kar kalınlığı beklenen seviyeye ulaşmadı.

VATANDAŞ ÜZGÜN

Yurdun bir çok bölgesine kaymak ve karda eğlenmek için gelen tatilciler ise gördükleri manzara karşısında üzüldü.

ÇOCUKLAR POŞETLERLE KAYDI

Bölgede eriyen karlar sonrası oluşan buzlanma çocuklara yaradı. Çocuklar poşetlerle kayarak zirvenin keyfini çıkarmaya çalıştı. Öte yandan jandarma ekipleri de gelen tatilcileri sis ve buzlamaya karşı ikaz etti.





















